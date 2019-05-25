ظريف يستبعد الحل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة: لن ارد على اتصالات بومبيو

2019/05/25 | 10:02

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بغداد اليوم_ متابعة

استبعدت طهران إمكانية إيجاد حل دبلوماسي سريع لأي أزمة قد تنشب بين إيران والولايات المتحدة، مشيرة ...





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