بولتون يعلق على تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

2019/05/25 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إن عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة التي نفذتها كوريا الشمالية انتهكت “بلا شك” قرارات

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