بابل: تحرير مختطف كربلائي بعد 24 ساعة على اختطافه

2019/05/25 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، تحرير مختطف من أهالي كربلاء في اقل من 24 ساعة على اختطافه.

وذكرت القيادة في بيان تلقت "العهد

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