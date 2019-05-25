أوروبا مهددة بالتفكك: ماذا عن العالم؟

2019/05/25 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّمت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي استقالتها قبل يومين من إعلان نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، في اعتراف بفشلها في إخراج بلادها من

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