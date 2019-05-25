دعوات لتفكيك فيسبوك إلى ثلاث شركات

2019/05/25 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..سارعت فيسبوك إلى رفض دعوة من الشريك المؤسس كريس هيوز لتقسيم أكبر شركة في العالم لشبكات التواصل الاجتماعي إلى ثلاث شركات، في حين حث مشرعون وزارةَ العدل الأميركية على إطلاق تحقيق بشأن الاحتكار.وذكرت فيسبوك ، ان ” بعض المشرعين الأميركيين يحثون على التحرك نحو تقسيم شركات التكنولوجيا الكبيرة، ووضع قواعد تنظيمية اتحادية لحماية […]

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