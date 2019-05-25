كوردستان تحظر استيراد الدجاج من 27 دولة

2019/05/25 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة الزراعة في اقليم كوردستان حظر استيراد الدجاج من 27 دولة، بسبب اصابات بمرض انفلونزا الطيور.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز ان اقليم كوردستان يخلو من مرض انفلونزا الطيور، لذلك تسعى الوزارة للحفاظ على خلو مدن الاقليم من هذا المرض، من خلال اتباع عدة وسائل.

واضافت ان من بين هذه الوسائل حظر استيراد الدجاج من 27 دولة، مبينة انها تجري اتصالات دائمة للحفاظ على اعلى مستوى لاجراءاتها ضد المرض.

ودعت الوزارة التجار الى الالتزام بقراراتها بمنع الاستيراد من الدول المشمولة بقائمة الحظر.

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