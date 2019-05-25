2019/05/25 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ رياضة

أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي، لأكثر لاعبي مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا تسجيلا للأهداف، للموسم الثالث على التوالي بعدما أخفق كيليان مبابي في معادلة رصيد الهداف الأرجنتيني مع ختام الدوري الفرنسي يوم الجمعة.

وحقق ميسي هذا الإنجاز للمرة السادسة في مسيرته، ليعزز رقمه القياسي، بعدما سجل 36 هدفا مع برشلونة في الدوري بينما أنهى مبابيالدوري الفرنسي بالوصول إلى 33 هدفا، بعدما أحرز هدفا باريس سان جيرمان الوحيد في الخسارة 3-1 أمام ستاد رانس.

وفي الوقت الذي ساعد فيه ميسي برشلونة على إحراز لقب الدوري الإسباني الشهر الماضي، فإن اللاعب البالغ عمره 31 عاما قال يوم الجمعة إنه لا يفكر كثيرا في جائزة الحذاء الذهبي بعد معاناة ناديه في الخروج من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وقال ميسي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بلنسية في نهائي كأس الملك يوم السبت “لم أكن أفكر في هذه الجائزة على الإطلاق.



لا نزال نتعافى مما حدث أمام ليفربول..



وأنا لا أفكر في الجوائز الشخصية”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يتصدر هدافي أوروبا للعام الثالث على التوالي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يتصدر هدافي أوروبا للعام الثالث على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).