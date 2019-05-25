مانشستر سيتي يحدد سعر بيع جناحه

2019/05/25 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر سيتي حدد سعر بيع نجم الفريق الألماني الشاب ليروي ساني، وذلك بعد رغبة بايرن ميونخ القوية في الحصول على توقيعه.

ووفقا لما ذكرته شبكة ESPN فإن مانشستر سيتي طلب الحصول على 100 مليون يورو مقابل التخلي عن لاعبه لأي ناد يرغب في شراءه.

وكانت تقارير صحفية المانية قد ذكرت أن بايرن ميونخ رصد مبلغ 80 مليون يورو من أجل ليروي ساني، وقد أكد كارل هاينز رومينيغه الرئيس التفيذي للبايرن أن البافاري يرغب في التعاقد مع اللاعب منذ أن كان ضمن صفوف شالكه.

واشارت عدد من الصحف الإنكليزية إلى أن بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أعطى ساني الضوء الأخضر للرحيل عن الفريق.

ويرغب بايرن ميونخ في تجديد دماء الفريق من خلال التعاقد مع لاعبين شباب، وذلك لسد الفراغ الذي تركه الثنائي المخضرم آريين روبن وفرانك ريبيري، اللذين رحلا عن البايرن بعد نهاية الموسم.

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