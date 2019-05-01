قيس الخزعلي: سلمان ونتنياهو وبولتون هم سبب الدماء التي تراق في المنطقة

2019/05/25 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

اتهم امين عام المقاومة الاسلامية عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم السبت، محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومستشار الامن القومي الاميركي، جون بولتون، باراقة الدماء في المنطقة.

وقال الخزعلي في تغريدة له على حسابه في تويتر، "نحن لسناء أمراء حرب، نحن امراء الدفاع عن الوطن والشرف والكرامة والمقدسات، وامراء الحرب الحقيقيون هم ما يسمى بثالوث الشر والمتمثل ببولتن ونتنياهو وبن سلمان وهؤلاء هم سبب الدماء التي تراق في المنطقة".

واضاف، أن "المقاومة هي حق الدفاع عن النفس ونحن اليوم لسنا بصدد حمل السلاح ولكن إذا تعرض العراق لتهديد إسرائيلي فان المقاومة حق مكفول، والمقاومة لا تقتصر على الجانب العسكري بل تشمل الثقافي ونقصد بها الوقوف أمام محاولات استهداف الهوية والثقافة العراقية من خلال نشر المثلية والانحرافات الأخلاقية".

وتابع الخزعلي، أن "النبوءات التوراتية تعتقد انه يجب احتلال العراق انطلاقا من: "من الفرات الى النيل بلدكم يا بني إسرائيل" وإرادة الحرب من طرف الكيان الإسرائيلي ليست وليد الصدفة وضم الجولان السورية ونقل السفارة الإمريكية للقدس كانت مقدمات لها تنطلق كذلك من نفس النبوءات التي تريد الحرب".

KKK

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