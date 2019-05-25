“عصابات تأجير” في العراق

2019/05/25 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط خطط أمنية قاصرة وأحكام قانونية غير رادعة، تسجَّل جرائم مختلفة في العراق، ولا سيّما أنّ الأوضاع الأمنية غير مستقرّة هناك.في

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