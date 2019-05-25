مأزق تركيا في إدلب

2019/05/25 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تسرب أنباء عن أن تركيا أبلغت فعلا الفصائل المعارضة القريبة منها، أن اتفاقيات سوتشي واستانة مع روسيا وايران، تعتبر لاغية، تضع

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