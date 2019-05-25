2019/05/25 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس سجل مؤشر العمرة السعودي، السبت، دخول أكثر من ربع مليون عراقي الى السعودية لاداء مناسك العمرة منذ بداية الموسم في ايلول الماضي.واظهر مؤشر العمرة دخول 269,554 عراقيا إلى السعودية لاداء مناسك العمرة ليحل بالمرتبة التاسعة بعد ماليزيا واليمن والجزائر وتركيا.وسجل المؤشر إصدار 259,463,7 تأشيرة حتى تاريخ 18

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤشر سعودي: ربع مليون عراقي أدوا مناسك العمرة منذ أيلول الماضي وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشر سعودي: ربع مليون عراقي أدوا مناسك العمرة منذ أيلول الماضي) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤشر سعودي: ربع مليون عراقي أدوا مناسك العمرة منذ أيلول الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).