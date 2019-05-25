الموقف المائي ليوم السبت والخزين 55.72 مليار م3

2019/05/25 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت خلية مواجهة السيول الموقف المائي ليوم السبت في عدد من محافظات العراق.1- محافظة نينوى: منسوب سد الموصل 323.93 م الايراد المائي 1977 م3/ثا الاطلاق 1750 م3/ثا.الخزين المائي 8.94 مليار م3 منسوب نهر دجلة في مدينة الموصل 314.65 م.2- محافظة صلاح الدين: منسوب نهر دجلة في بيجي 106.07 م.[…]

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