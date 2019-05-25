2019/05/25 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، بانطلاق عملية امنية في قضاء الشرقاط، على خلفية هجوم لتنظيم داعش.

وقال المصدر لشفق نيوز ان قوة من اللواء 51 في الحشد الشعبي وشرطة الشرقاط وقوة من اللواء 91 في الجيش العراقي شنوا حملة امنية في منطقة الخضيرة، بحثا عن مسلحين شنوا هجوما ليلة امس الجمعة".

يشار الى ان ستة اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم لتنظيم داعش في منطقة الخضيرة بمحافظة صلاح الدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية امنية على خلفية هجوم لداعش في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية امنية على خلفية هجوم لداعش في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).