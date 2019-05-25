المالكي يعرب عن أمله بنجاح مساع العراق لإنهاء حدة التوتر القائمة بين واشنطن وطهران

2019/05/25 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، إعلان إيران عدم رغبتها بالحرب، يلزم الجميع الوقوف بوجه التصعيد فيما دعا لأبعاد مجلس

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