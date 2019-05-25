البحرين: منظمة حقوقية تدعو إلى مقاضاة المتورطين في هجوم الدراز

2019/05/25 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان حكومة البحرين إلى السماح بإجراء تحقيق مستقل في الأحداث التي وقعت في الهجوم الوحشي على منطقة الدراز

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