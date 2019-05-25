2019/05/25 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / شرطة الفلوجة تعتقل خمسة اشخاص يقومون باعمال مخلة بالآداب

25/05/2019 10:48:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعتقلت شرطة الفلوجة ، السبت، خمسة اشخاص يقومون باعمال مخلة بالآداب.

وذكر مصدر امني في المحافظة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "شرطة الفلوجة اعتقلت خمسة اشخاص ممن يقومون بالاخلال بالاداب العامة والتحرش في الاسواق العامة في المدينة".

واضاف ان "ذلك جاء بعد مناشدات تم اطلاقها اهالي المدينة"، مشيرا الى انه "تم احتجازهم في مركز شرطة بالفلوجة".

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