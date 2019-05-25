الحشد الشعبي يباشر بفتح طرق ريفية في المثنى

2019/05/25 | 11:04

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السبت 25 مايو 2019 | 11:02 صباحاً | عدد القراءات : 4

بغداد/...أعلنت محافظة المثنى، السبت، عن مباشرة الجهد الهندسي في هيئة الحشد الشعبي بمد طرق جديدة في المناطق الريفية، مشيرة إلى أن الخطة المشتركة ستشمل اغلب مناطق المحافظة.

وقال المحافظ أحمد منفي في بيان، إن "الجهد الهندسي في هيئة الحشد باشر بأعمال فتح طرق جديدة في المناطق الريفية"، مبينة "وجود خطة مع مديرية الطرق والجسور لتحديد المناطق المشمولة".

واردف منفي، أن "الدوائر البلدية الفرعية ستكون كجهات ساندة خلال فترة العمل التي ستمتد لحين اكمال جميع المناطق من خلال نقل المواد الأساسية كالتراب والسبيس وغيرها".انتهى 1

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