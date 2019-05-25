بعد زيارته الاردن.. صالح الى انقرة ثم الرياض

2019/05/25 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ﻛﺸﻔﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ البرلمان، اليوم السبت، ﻋـﻦ زﻳﺎرات ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧــﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت المقبلة

وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ رﻳﺒﻮار ﻛﺮﻳﻢ ﻟصحيفة "اﻟﺼﺒﺎح" الرسمية، ان" زﻳـــﺎرة رﺋــﻴــﺲ اﻟــــﻮزراء ﻋـــﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي اﻟـــﻰ اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ ورﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻰ الاردن، ﻛــﺎﻧــﺘــﺎ ﻟﺒﺤﺚ ﻣــﺎﻳــﺪور اﻻن ﻓــﻲ المنطقة وﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺤﺎﺻﻞ بين اﻟﻮﻻﻳﺎت المتحدة اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻳــﺮان ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى"، ﻣﺸﻴﺮﴽ اﻟــﻰ ان "هاتين الزيارتين ﺗﻬﺪﻓﺎن اﻟﻰ اﺑﻌﺎد ﺷﺒﺢ اﻟﺤﺮب ﻋﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ وﻋــﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻘﺒﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻻزدﻫــــــــــــــﺎر اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي وﻫــــــــﺬا ﻳــﺘــﻄــﻠــﺐ اﺳﺘﻘﺮارﴽ اﻣﻨﻴﺎ وﻋﺴﻜﺮﻳﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ".واﺿﺎف ﻛﺮﻳﻢ، ان" المباحثات ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟــﺘــﺠــﺎري واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي بين اﻟـــﻌـــﺮاق ودول اﻟـــﺠـــﻮار ﻓـــﻲ ﺣــــﺎل ﺣـــﺼـــﻮل ﻣــﺸــﺎﻛــﻞ ﺧــﻼل المرحلة المقبلة، وﻛــﻴــﻒ ﺳﻴﻜﻮن ﺷﻜﻞ ﻫﺬه اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت"، ﻣﺒﻴﻨا ان "ﺗﻠﻚ اﻟــﺘــﻮﺗــﺮات ﻓﻴﻤﺎ اذا اﻧﺘﻬﺖ ﻓــﺎن اﻟــﻌــﺮاق ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺑﺮﻣﻬﺎ ﻣــﻊ ﺗﻠﻚ اﻟـــﺪول ﻓــﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ".

واوضح ﻛﺮﻳﻢ ان" رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑـــﺮﻫـــﻢ ﺻـــﺎﻟـــﺢ ﺳــــﻴــــﺰور ﻛــــﻼ ﻣــﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت المقبلة"، ﻣﺆﻛﺪﴽ" اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻠﻚ اﻟــﺰﻳــﺎرات ﺑﻘﺪر ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻣﻨﻪ واﺳﺘﻘﺮاره ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ اﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻘﺮار".انتهى..م.ر

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