الاستخبارات العسكرية: اعتقال اثنين من خبراء تصنيع الكواتم وتفخيخ العجلات في الموصل

2019/05/25 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، اعتقال اثنين من خبراء تصنيع الكواتم وتفخيخ العجلات في الموصل.

وقالت المديرية في بيان ، ان "مفارز المديرية في قيادة عمليات نينوى وبعملية نوعية تمكنت من اعتقال اثنين من الإرهابيين في منطقة سادة بعويزه في الجانب الأيسر من الموصل".

واضافت، ان "الارهابيين هما من المتخصصين في صناعة الكواتم وتفخيخ العجلات من خلال ورشة كانا يمتلكانها بالجانب الايمن من الموصل قبل التحرير"، مبينة انهما "ساهما بصناعة المئات من الكواتم وتفخيخ عشرات العجلات لعصابات داعش الارهابية ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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