الانواء الجوية: ارتفاع درجات الحرارة خلال الايام الاربعة المقبلة

2019/05/25 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة الانواء الجوية، السبت، توقعاتها لحالة الطقس حتى مساء الاربعاء المقبل، مبينةً أنه شتشهد إرتفاعاً بدرجات الحرارة بسبب موجة الحر التي تعيشها البلاد.

وقالت الهيأة في بيان ، أن "اليوم سيشهد طقسا غائما مع فرصة لتساقط الامطار، في المنطقة الوسطى والشمالية، وطقسا غائما في المنطقة الجنوبية مع ارتفاع بدرجات الحرارة في جميع المناطق".

وبينت ان "درجات الحرارة العظمى ستسجل في بغداد 45، الموصل 40، اربيل ، 40 ، فيما تتراواح درجات الحرارة بمحافظات الجنوب ما بين 44 و 46 درجة".

واضافت ان "يوم الاحد سيشهد، طقسا صحوا الى غائم جزئي في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، فيما يشهد يوم الاثنين، طقسا مماثلا مع درجات حرارة تنخفض قليلاً شمال ووسط البلاد".

وتابعت ان "يوم الثلاثاء، سيشهد طقسا غائما جزئيا في المنطقة الوسطى، وصحوا في المنطقة الشمالية، وصحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية دون تغيير بدرجات الحرارة باستثناء المنطقة الشمالية التي ستنخفض فيها قليلاً".

واختتمت ان "يوم الأربعاء سيشهد طقسا صحوا مع بعض الغيوم في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية دون حدوث تغيير بدرجات الحرارة".

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