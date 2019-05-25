الخارجية النيابية: جولة صالح المرتقبة خطوة باتجاه نزع فتيل الحرب بالمنطقة

2019/05/25 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب , السبت , ان جولة رئيس الجمهورية برهم صالح الى السعودية وتركيا تأتي في اطار قرار الرئاسات الثلاث للتحرك السريع والجدي للمساهمة بنزع فتيل الحرب بين طهران وواشنطن, مبينة أن العراق اصبح مركز استقطاب اقليمي ودولي.وقال عضو اللجنة النائب عامر الفايز في تصريح لـ /المعلومة/, إن “ […]

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