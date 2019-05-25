2019/05/25 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، اعتقال اثنين من خبراء تصنيع الكواتم وتفخيخ العجلات في ايسر الموصل بمحافظة نينوى.وذكر بيان للمديرية تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وبعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة وتحرك سريع نحو الأهداف تمكنت من اعتقال اثنين من الإرهابيين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية: اعتقال إرهابيين من خبراء تصنيع الكواتم وتفخيخ العجلات في أيسر الموصل وكالة خطوة برس.

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