خطة جاريد كوشنر للسلام قد تكون كارثية

2019/05/25 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الثاني من أيار/مايو الحالي، أجريتُ مقابلة مع مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر حول عملية السلام في الشرق الأوسط خلال المؤتمر السنوي

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