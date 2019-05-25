2019/05/25 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تعاون مواطنين من قضاء ابي الخصيب في البصرة لاصلاح جسر مهم في المنطقة لعبور المواطنين والاطفال للمدارس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مواطنون يصلحون جسر مهم في البصرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مواطنون يصلحون جسر مهم في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).