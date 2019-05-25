رئيس الجمهورية إلى تركيا والسعودية قريبا

2019/05/25 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عن زيارتين لرئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح الى كل من جمهورية تركيا والمملكة العربية السعودية خلال الساعات المقبلة.

وقال عضو اللجنة ريبوار كريم في تصريح صحفي اطلع عليه “النور نيوز” ان “زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الكويت ورئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح الى المملكة الاردنية الهاشمية، كانتا لبحث ما يدور الان في المنطقة وما يتعلق بالتوتر الحاصل بين الولايات المتحدة الأميركية من جهة وإيران من جهة اخرى”.

واشار الى ان “تلك الزيارتين تهدفان الى إبعاد شبح الحرب عن الدولة وعن الشعب العراقي كونه مقبل على مرحلة الاستقرار والازدهار الاقتصادي وهذا يتطلب استقراراً امنيا وعسكريا وسياسيا”.

واضاف كريم ان “المباحثات ناقشت التبادل التجاري والاقتصادي بين العراق ودول الجوار في حال حصول مشاكل خلال المرحلة المقبلة، وكيف سيكون شكل هذه العلاقات” مبيناً ان “تلك التوترات فيما اذا انتهت فان العراق سيستمر بالاتفاقيات الثناية التي ابرمها مع تلك الدول في وقت سابق”.

واشار كريم الى ان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح “سيزور كلا من جمهورية تركيا والمملكة العربية السعودية خلال الساعات المقبلة” مؤكداً “استمرار تلك الزيارات بقدر ما يتعلق بالوضع العراقي وكيفية حماية امنه واستقراره كونه بحاجة ماسة الى مثل هذا الاستقرار”.

والمح كريم الى “وجود زيارات مماثلة لكل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وجميعها تهدف الى ابعاد شبح الحرب وما ينتج عنها من مشاكل وتوترات يمكن ان تؤثر في الوضع الداخلي في العراق”.

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