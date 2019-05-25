نصيف تدعو الخارجية الى مطالبة الكويت بتقديم اعتذار رسمي وتعويضات عن كافة اعتداءاتها

2019/05/25 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعت النائبة عالية نصيف،اليوم السبت، وزارة الخارجية الى مطالبة الكويت بتقديم اعتذار رسمي للعراق وتعويضات عن كافة اعتداءاتها على سفن الصيد العراقية منذ عام 2003 ولغاية اليوم.

وقالت في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه :” ان الاعتداء على سفينة أو طائرة تابعة لأية دولة في العالم يعد اعتداءً على سيادة الدولة، وبالتالي فإن السفن التي ترفع العلم العراقي ربانها يمثل رئيس الجمهورية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وعليه فإن الاعتداء على سفن الصيد العراقية من قبل السلطات الكويتية يعد اعتداءً على سيادة العراق “.

وبينت نصيف :” ان حوادث اعتداء خفر السواحل الكويتي على الصيادين العراقيين لاتعد ولا تحصى، وتضمنت اطلاق النار عليهم من قبل الكويتيين وإغراق زوارقهم واعتقال العديد منهم وضربهم وإهانتهم ومصادرة معداتهم”.

وتابعت :” ان على وزارة الخارجية مطالبة الكويت بتقديم اعتذار رسمي مع دفع تعويضات للصيادين العراقيين المتجاوز عليهم منذ 2003 ولغاية الآن، مع إلزامها بوقف هذه الاعتداءات “.

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