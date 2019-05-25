2019/05/25 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طريق سري "ايراني" يربط بين العراق وسوريا وصولا الى لبنان .. تكشف عنه شبكة امريكية .. لتهريب النفط والسلاح !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طريق سري "ايراني" يربط بين العراق وسوريا وصولا الى لبنان .. تكشف عنه شبكة امريكية .. لتهريب النفط والسلاح !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).