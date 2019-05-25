التربية: نستقبل 172 ألف طفل بالروضة سنويا ونسعى لجعل التعليم فيها إلزامياً

2019/05/25 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التربية، اليوم السبت، عن سعيها ليكون التعليم إلزاميا في رياض الأطفال بعمر (4 – 5) أعوام، مشيرة إلى أن أكثر من 172 ألف طفل يلتحقون برياض الأطفال سنويا البالغ عددها 719 ألف روضة.

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