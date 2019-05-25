الدفاع المدني يصدر بعض التحذيرات والتوجيهات

2019/05/25 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرتِ المديرية العامة للدفاع المدني بعض التحذيرات والتوجيهات بسبب ازدياد درجات الحرارة خلال الايام القادمة بين 47 و 50 درجة مئوية وظهور سحب ركامية تسبب الكتمة في الجو وذلك على معظم المناطق.

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