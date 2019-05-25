قائد الشرطة الاتحادية يبين أهمية جرف النصر لـ”داعش”

2019/05/25 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، السبت، عن تفاصيل معركة تحرير ناحية جرف النصر شمالي بابل وأسباب اختيار الناحية منطلقا للقضاء على التنظيم، مشيرا إلى أن “ داعش” اتخذ من الناحية قاعدة لعملياته الإرهابية.وقال جودت في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “اختيار ناحية جرف النصر شمالي بابل منطلقا لعمليات التحرير كانت […]

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