خاص| الصغير: لا توجد معطيات للحرب حاليا وانما من الممكن وقوع إشتباكات في المنطقة

2019/05/25 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ الاتجاه

أكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، جلال الدين الصغير، اليوم السبت، عدم وجود معطيات لقيام الحرب حاليا، مشيرا الى احتمالية وقوع اشتباكات في المنطقة.

وقال الصغير لبرنامج “المرتكز” الذي تبثه الاتجاه، إنه “كتقييم فعلي لا أحد يفكر بالحرب، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”، مبينا أن “المعطيات الموجودة حاليا تشير الى عدم وجود آفاق الحرب”.

وأضاف أنه “على المستوى الإستراتيجي لا توجد حرب، إنما يمكن أن يكون هناك احتكاك او اشتباك في المنطقة”، موضحا أن “منطقة الخليج ستكون محور الاشتباك”.

وأشار الى أن “حالات الاندفاع والاحتكاك ممكن أن تحصل لأسباب متعددة جداً، لكن على المستوى الحالي فلا توجد آفاق للحرب الشاملة”.

م،أ

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