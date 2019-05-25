الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين في القدس المحتلة

2019/05/25 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أربعة فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.وذكرت مصادر صحافية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي سلوان والعيزيرية في القدس المحتلة واعتقلت أربعة فلسطينيين.وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة المدن والقرى الفلسطينية وشن حملات الاعتقال اليومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.[…]

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