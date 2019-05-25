نائبة: لدينا شكوك كبيرة بحرائق الحنطة واجراءات الحكومة ضعيفة

2019/05/25 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شككت النائبة عن ائتلاف الوطنية زيتون الدليمي، السبت، بوقوف خلايا نائمة لتنظيم “ داعش” وراء حرائق حقول الحنطة، داعية الحكومة إلى التحرك بسرعة من اجل حماية الحقول والمزارع.وقالت الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قضية حرق حقول الحنطة بشكل منظم في عدد من المحافظات بات امرا مستغربا جدا ولا تقنعنا رواية اتهام الخلايا النائمة […]

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