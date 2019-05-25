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شاهد بالفيديو.. فنجان الصباح - تغطية خاصة من النجف الاشرف بمناسبة ذكرى جرح الامام علي ( عليه السلام)


شاهد بالفيديو.. فنجان الصباح - تغطية خاصة من النجف الاشرف بمناسبة ذكرى جرح الامام علي ( عليه السلام)
2019/05/25 | 11:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: OOQ41aikIsk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فنجان الصباح - تغطية خاصة من النجف الاشرف بمناسبة ذكرى جرح الامام علي ( عليه السلام)) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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