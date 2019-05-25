وزير التخطيط يترأس اجتماع اللجنة الاقتصادية والاستثمارية العراقية السعودية في الرياض

2019/05/25 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور ينوز/ بغدادترأس وزير التخطيط نوري صباح الدليمي رئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثية في مجلس التنسيق العراقي السعودي في الرياض، يوم الخميس 23-05-2019، الاجتماع الثاني للجنة بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودي المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر رئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثية عن الجانب السعودي، وعدد من السادة المسؤولين الحكوميين من الجانبين.

وبحسب بيان لمكتب الدليمي تلقى “النور نيوز” نسخة منه انه “جرى خلال الاجتماع بحث محاور العمل المدرجة في جدول الأعمال، وسبل تفعيل جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها على هامش زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي للمملكة خلال الشهر الماضي، وسبل تحفيز قطاع الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وحل معوقاته في مجال الاستثمار، والتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، والإغاثة والدعم الإنساني”.

وأوضح الدليمي “خلال الاجتماع ان هذه اللقاءات هي دليل حرص البلدين الشقيقين على تبادل الاستثمارات النوعية، لما يملكه البلدان من إمكانات كبيرة، مدعومة بالإرادة السياسية المشتركة، إضافة إلى رغبة وجاهزية وقدرة القطاع الخاص على تحقيق الأهداف والمصالح التجارية المشتركة بين البلدين”.

واضاف البيان إلى ذلك نظمت هيئة الاستثمار العراقية في الرياض لقاءً لرجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم من رجال الأعمال العراقيين، قدم خلاله سامي الأعرجي رئيس هيئة الاستثمار العراقية 250 فرصة استثمارية في العراق، فيما استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، معبرين عن تفاؤلهم بمستقبل العلاقات الاقتصادية.

من جانبه بين محافظ هيئة الاستثمار السعودي المهندس إبراهيم العمر الأهمية البالغة لهذه الزيارة، التي يتطلع فيها الطرفان إلى تنمية العلاقات في جميع المجالات، مؤكداً أن المملكة تتطلع إلى أن يكون العراق الشقيق أكثر ازدهاراً اقتصادياً وتنموياً عبر تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتنويع مصادر الاقتصاد والعمل على ترجمة الاتفاقيات التي تم وسيتم التوصل إليها بين البلدين.

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