2019/05/25 | 11:37

الحشد يباشر بمد طرق جديدة بمناطق المثنى الريفية

العراق

الحشد يباشر بمد طرق جديدة بمناطق المثنى الريفية

السبت 25 مايو 2019 - 11:29

اسفلت جديد

علنت محافظة المثنى، السبت، عن مباشرة الجهد الهندسي في هيئة الحشد الشعبي بمد طرق جديدة في المناطق الريفية، مشيرة إلى أن الخطة المشتركة ستشمل اغلب مناطق المحافظة.

"The engineering effort in the crowd has begun to open new roads in rural areas," said Governor Ahmed Manfi in a statement.



"There is a plan with the Directorate of Roads and Bridges to determine the areas covered."

He added that "the municipal sub-districts will be as destinations during the period of work that will extend until the completion of all areas through the transfer of basic materials such as dirt, sabbath and others."Ends

