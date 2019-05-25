زراعة كردستان العراق تقرر منع استيراد الدجاج من 27 دولة

2019/05/25 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الوزارة في بيان لها، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" كردستان العراق يخلو من مرض انفلونزا الطيور، لذلك تسعى الوزارة للحفاظ على خلو مدن الاقليم من هذا المرض، من خلال اتباع عدة وسائل".واضافت ان" من بين هذه الوسائل حظر استيراد الدجاج من 27 دولة"، مبينة انها "تجري اتصالات دائمة للحفاظ على اعلى مستوى لاجراءاتها ضد المرض".ودعت الوزارة، التجار الى "الالتزام بقراراتها بمنع الاستيراد من الدول المشمولة بقائمة الحظر".انتهى..م.ر

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