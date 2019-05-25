قاض أميركي يبدد آمال ترامب ببناء جدار المكسيك

2019/05/25 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصدر القاضي الفيدرالي الأمريكي هايوود غيليام أمرا قضائيا مؤقتا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من استخدام أموال وزارة الدفاع لتسديد كلفة بناء جدار حدودي مع المكسيك.وذكرت وكالة فرانس برس أن القرار الذي أصدره غيليام أمس يمنع مسؤولي إدارة ترامب من القيام بأي خطوة لبناء حاجز حدودي في مناطق حددها المدعى عليهم باستخدام أموال […]

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