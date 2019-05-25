2019/05/25 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: o23gm1ysBbU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في الميدان من منطقة حي النصر ..2019/5/25) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في الميدان من منطقة حي النصر ..2019/5/25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).