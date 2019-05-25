الانواء: موجة حر للأيام الخمسة المقبلة

2019/05/25 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، عن ارتفاع بدرجات الحرارة بسبب موجة الحر الحالية يعقبه انخفاض خلال الايام الخمسة المقبلة.وذكرت الهيئة، في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، أن يوم السبت، سيشهد طقسا غائما مع فرصة لتساقط الامطار، في المنطقة الوسطى والشمالية، وطقسا غائما في المنطقة الجنوبية مع ارتفاع بدرجات الحرارة في جميع المناطق".

واضاف ان "درجات الحرارة العظمى ستسجل في بغداد 45، الموصل 40، اربيل ، 40 ، فيما تتراواح درجات الحرارة بمحافظات الجنوب ما بين 44 و 46 درجة"، مشيرا الى ان "يوم الاحد سيشهد، طقسا صحوا الى غائم جزئي في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، فيما يشهد يوم الاثنين، طقسا مماثلا مع درجات حرارة تنخفض قليلاً شمال ووسط البلاد".

واكدت، ان "يوم الثلاثاء، سيشهد طقسا غائما جزئيا في المنطقة الوسطى، وصحوا في المنطقة الشمالية، وصحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية دون تغيير بدرجات الحرارة باستثناء المنطقة الشمالية التي ستنخفض فيها قليلاً"، موضحاً ان "الاربعاء سيشهد طقسا صحوا مع بعض الغيوم في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية دون حدوث تغيير بدرجات الحرارة".انتهى/س

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