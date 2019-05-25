2019/05/25 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت نقابة المعلمين ورابطة التربويين في مندلي وأهالي وعشائر مندلي وبلدروز في محافظة ديالى مجلس عزاء وتأبين لارواح شهداء اللواء 20 بالحشد في الحادث المؤسف في محافظة ديالى، و عبّروا من خلاله عن مدى التلاحم بين ابناء المحافظة بسنتهم وشيعتهم مع اخوانهم من أبناء الحشد الشعبي، خلافا لما يروّج له اعداء العراق.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة المعلمين وعشائر مندلي وبلدروز يقيمون مجلس عزاء لشهداء اللواء 20 بالحشد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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