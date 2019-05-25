وزير التخطيط يترأس اجتماعات اللجنة الاقتصادية بمجلس التنسيق العراقي السعودي

2019/05/25 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير التخطيط نوري صباح الدليمي رئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثية في مجلس التنسيق العراقي السعودي بالرياض، .

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