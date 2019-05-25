الفايز يكشف عن كواليس جولة صالح المرتقبة بالمنطقة

2019/05/25 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب , اليوم السبت , أن جولة رئيس الجمهورية برهم صالح إلى السعودية وتركيا تأتي في إطار قرار الرئاسات الثلاث للتحرك السريع لنزع فتيل الحرب بين طهران وواشنطن!.

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