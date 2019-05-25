راموس يفكر جديا بالرحيل عن ريال مدريد لأحد هذين الناديين

2019/05/25 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير إن قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، يدرس بجدية فكرة الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب ما جاء في برنامج “إل تشيرينجيتو” على قناة “ميجا” الإسبانية.

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