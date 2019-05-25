صحيفة تكشف سبب موافقة واشنطن اعفاء العراق من العقوبات المفروضة على إيران

2019/05/25 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ كشفت صحيفة ايرانية، اليوم السبت، ان موقف العراق الصلب تجاه العقوبات الامريكية على ايران جعل امريكا توافق على استثناءه من هذه العقوبات.وقالت صحيفة “إيران ديلي”، إن “القائم بالأعمال الامريكي في بغداد جوي هود تحدث عن موافقة واشنطن على اعفاء العراق من الحظر الامريكي على صعيد استيراداته من الطاقة من ايران”.

وأضافت، أن “هذا القرار الامريكي يعني حدوث شرخ اخر في اجراءات الحظر الامريكية ضد ايران.



حيث سيتسنى للعراق مواصلة استيراد الغاز والكهرباء من ايران”، مبينة أن “اتخاذ بغداد لموقف صلب مقابل الضغوط الامريكية اجبر ادارة ترامب على التراجع”.

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