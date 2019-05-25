الدليمي: لا تقنعنا رواية تورط داعش الإرهابي في حرائق الحنطة

2019/05/25 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شككت النائبة عن ائتلاف الوطنية زيتون الدليمي،اليوم السبت، بوقوف خلايا نائمة لتنظيم “ داعش” الإرهابي وراء حرائق حقول الحنطة، داعية الحكومة إلى التحرك بسرعة من أجل حماية الحقول والمزارع.

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