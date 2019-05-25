2019/05/25 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص

محمود المفرجي الحسيني

ان المشاهد المؤلمة التي تركتها عصابات داعش الإرهابية، بقيت آثارها إلى يومنا هذا ، وستبقى لسنين طويلة شاخصة في المجتمعات

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