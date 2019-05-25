برشلونة للثنائية.. وفالنسيا يحلم باللقب الثامن

2019/05/25 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه نادي برشلونة، نظيره فالنسيا، اليوم السبت، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، على ملعب "بينتو فيامارين".ويسعى البلوجرانا لتحقيق اللقب وحصد الثنائية المحلية له هذا

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