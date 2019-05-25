الصين تطالب بوينغ الامريكية تعويضها 580 مليون دولار

2019/05/25 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت جمعية صناعة الطيران الصينية تعويضا من شركة بوينغ الأميركية بمبلغ 4 مليارات يوان (580 مليون دولار) كمقدار لخسائرها بسبب التأخير في تسليم طائرات طرازات بوينغ 737 ماكس 8.وذكرت جمعية النقل الجوي الصينية، في بيان لها، أن عمليات التأخير في تسليم الطائرات تسببت في “أضرار جسيمة” للشركات.واضافت ، إنها “ستدعم بنشاط وتنسق بين الشركات

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